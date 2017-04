Incendio ad Ostia, bruciano sterpaglie nella pineta Acque Rosse

Con la bella stagione, purtroppo, torna il periodo degli incendi. Ad Ostia, in poche ore, due volte sono andate alle fiamme sterpaglie e rifiuti nella pineta Acque Rosse, area verde che è anche Riserva Naturale del Litorale Romano.

Il primo rogo è andato in scena ieri, intorno alle 18:30. Sul posto, allertati, una squadra dei Vigili del Fuoco di via Celli e i volontari della Protezione Civile del gruppo The Angels che, in circa un'ora, hanno spento le fiamme.

Il secondo questa mattina, intorno alle 7:50, proprio al momento dell'ingresso dei bambini nella vicina scuola di largo delle Marianne. L'intervento è terminato alle 9. Anche in quel caso a bruciare sono state sterpaglie. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.