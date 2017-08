Doppio incendio a Ponte Mammolo: le fiamme distruggono auto e motorini, 4 lievi intossicati

Doppio incendio tra Pietralata, Ponte Mammolo e la zona Tiburtino Terzo oggi, 10 agosto. A bruciare, dalle 13 circa, un campo di sterpaglie in via delle Messi d'Oro fino a via Ramiro Fabiani e un'altra area in via Attilio Benigni. Sul posto gli elicotteri della Protezione Civile delle Regione Lazio e il personale dei Vigili del Fuoco

Le fiamme in via delle Messi d'Oro

Il fuoco in poco tempo ha letteralmente "mangiato" un campo per poi coinvolgere quattro auto e quattro motocicli danneggiati generando così una densa colonna di fumo nero.

Non coinvolte le abitazioni vicine, ma due esercizi commerciali sono stati fatti evacuare per precauzione. Sul posto i Vigili del Fuoco, con quattro squadre e i Carabinieri di San Basilio, Santa Maria del Soccorso e di Montesacro. Presenti anche i medici del 118 che hanno dato assistenza a quattro persone lievemente intossicate. Intorno alle 16 circa la situazione è tornata alla normalità.

Altro incendio in via Benigni

Un secondo incendio, intorno alle 15, è scoppiato a tre chilometri di distanza in via Attilio Benigni 100. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco, due Autobotti, il Capo Turno Provinciale e moduli della Protezione Civile. A bruciare, anche in questo caso, sterpaglie che lambiscono le abitazioni limitrofe. Molta gente è scesa dai palazzi per tenere sotto controllo la situazione.