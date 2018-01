Pietralata, incendio in via Casale Rocchi: brucia un capannone, fumo sull'intero quadrante

Una nube di fumo, l'odore acre e in lontananza le fiamme. Un incendio di vaste dimensioni è esploso alle 20.30 in zona Pietralata. Le fiamme, visibili da Talenti, Montesacro e dalle altre zone adiacenti, ha interessato un capannone per la produzione di profilati situato in via Casale Rocchi 39. Il rogo ha coinvolto anche baracche, con la combustione di materiale vario.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e due autobotti. Prima preoccupazione dei pompieri è stata quella di circoscrivere l'incendio. Le fiamme stavano infatti raggiungendo alcuni villini nelle vicinanze. Gli abitanti di queste ultime sono stati evacuati e per fortuna non risultano persone ferite o intossicate.

Il rogo è sotto controllo, ma non è ancora completamente domato. Le fiamme sono ancora ben visibili e il fumo ha avvolto l'intero quadrante. Da accertare le cause dell'incendio.