Incendio a Piana del Sole: in fiamme due ettari di sterpaglie. Carbonizzata una roulotte

Un vasto incendio che ha interessato una superficie di due ettari di terreni incolti. E' quanto divampato nella giornata di mercoledì a Piana del Sole dove hanno preso fuoco delle sterpaglie. Carbonizzata una roulotte.

La chiamata ai vigili del fuoco da una vasta area compresa fra via Guazzora, via Volpeglino e via Pelego. Un vasto incendio, dal quale si è sprigionata una vasta coltre di fumo. Spente le fiamme a Piana del Sole sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Roma Ponte Galeria. Da accertare le cause. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

L'incendio ha trovato il commento di Angelo Vastola, già consigliere al Municipio XI Arvalia che denuncia. "Il quartiere continua ad essere oggetto di continui interventi dei VVFF a causa della mancata cura del verde e l'assenza di provvedimenti dell'amministrazione nei confronti dei proprietari che lasciano nell'incuria i propri terreni".