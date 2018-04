Comune di Percile, in fiamme un rustico di due piani: nessun ferito

Le fiamme hanno avvolto il rustico in pochi minuti, per fortuna senza provocare nessun ferito o ustionato. Un incendio avvenuto oggi, domenica 1 aprile, intorno alle 15 e 30, nel comune di Percile, in provincia di Roma.

Colpito dal rogo un rustico su due piani sito al civico 54 di via Piana. Sul posto con un'autobotte le squadre dei Vigili del Fuoco. Al loro arrivo la famiglia residente nell'edificio era già uscita. L'abitazione distrutta dalle fiamme risulta inagibile.

Roghi in provincia

Un altro incendio è divampato ieri sera intorno alle 21 sempre in provincia di Roma, nel comune di Albano Laziale, località Pavona. A fuoco un'abitazione all'interno di una palazzina. Anche in questo caso l'inquilina è riuscita a uscire insieme ai vicini di casa, scongiurando il peggio.