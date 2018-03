Incendio a Pavona, in fiamme un magazzino di ferramenta

Incendio in un magazzino di ferramenta poco dopo le 15 in via Volterra, nel comune di Albano Laziale, più precisamente nel territorio di Pavona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con tre autobotti, che hanno iniziato l'opera di spegnimento evitando il propagarsi delle fiamme verso altri capannoni. Non ci sono persone ferite o intossicate.

Sul posto anche il sindaco di Albano Nicola Marini: "La situazione è sotto controllo", fa sapere tramite facebook. "Sono a lavoro diverse squadre di Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Sul posto anche Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale. La proprietà rassicura come all'interno del capannone non sarebbero presenti materiali pericolosi. Non ci sarebbe presenza di eternit. Valutazioni definitive potranno essere fatte solo una volta spento l'incendio".