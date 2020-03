Incendio ai Parioli: evacuata palazzina, donna tratta in salvo sul balcone

Paura ai Parioli dove è divampato un incendio in un appartamento. L'allerta ai vigili del fuoco poco dopo le 16:00 da un immobile di via Lorenzo Respighi.

Arrivati sul posto i pompieri della caserma del Tuscolano hanno quindi provveduto ad evacuare assieme agli agenti delle Volanti e del Commissariato Vescovio Parioli di polizia i presenti nello stabile.

In particolare l'incendio è divampato dalla cucina di un appartamento al quarto piano. A destare preoccupazione la domestica che si trovava in casa, una donna filippina, scappata fuori dal balcone dell'abitazione dove è stata poi tratta in salvo dall'autoscala dei vigili del fuoco. Presenti anche il carro autoprotettori ed una autobotte.

Lievemente intossicata la domestica è stata poi affidata alle cure del personale del 118. Da accertare le cause, indagini in corso da parte della polizia.