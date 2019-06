Due incendi in un'ora: fiamme al parco delle Sabine ed al parco delle Volpi

Pomeriggio di fuoco nel territorio del III Municipio Montesacro. Due gli incendi divampati a poca distanza di tempo l'uno dall'altro, nel Parco delle Sabine e nel cosiddetto parco delle Volpi.

Ad aprire le danze una lunga lingua di fuoco che si è sviluppata, nell'area verde di Porta di Roma. Vasto l'incendio, con le fiamme che hanno preso forza rapidamente favorite dalla presenza delle sterpaglie secche ed incolte presenti dell'area verde del quadrante nord est della Capitale.

Poco dopo stesso copione nella vicina Vigne Nuove, precisamente fra via Giuseppe De Santis e via Rina De Liguoro. Anche qui le fiamme hanno preso forza rapidamente favorite dalle sterpaglie presenti nell'area incolta.

In quest'ultimo caso, a causa del vento, le fiamme si sono alimentate e spostate verso via della Bufalotta, richiedendo poi la chiusura di un tratto della strada compreso fra via di Casal Boccone e via Franco Simongini. Da accertare le cause.

Sul posto per spegnere l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco ed i volontari delle associazioni di protezione civile operanti nel territorio del III Municipio Montesacro.

A denunciare l'accaduto l'Associazione Volontari del Parco delle Sabine / Porta di Roma: "Parco delle Sabine. Ed ora ovviamente va tutto a fuoco... nulla di più facilmente prevedibile. L'incuria costante e la totale assenza di manutenzione delle aree verdi non potevano che portare inevitabilmente a questo. Mai e poi mai ci stancheremo di ringraziare i residenti che hanno messo mano al loro portafoglio permettendo la messa in sicurezza di decine e decine di ettari di prati adiacenti le abitazioni. Gli autori di questo abbandono e del mancato controllo "DEVONO" assolutamente essere considerati complici e responsabili in eguale modo".

Amici dell'area verde del III Municipio Montesacro che hanno poi postato le foto del secondo incendio: "Un altro vasto incendio è appena divampato al parco delle Volpi, via Rina de Liguoro (Vigne Nuove). 2 incendi nel giro di un ora".