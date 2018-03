Incendio a Valle Aurelia: baracche in fiamme nel parco Monte Ciocci

Baracche in fiamme nel parco di Monte Ciocci. E' accaduto stamattina fra via di Valle Aurelia e via Umberto Moricca, a Valle Aurelia. Notata una colonna di fumo alzarsi dall'area verde di Monte Mario alcuni residenti hanno allertato i vigili del fuoco. Arrivati sul posto i pompieri hanno estinto le fiamme. A prendere fuoco per cause imprecisate alcuni giacigli di fortuna, presumibilmente abbandonati. Al momento dell'intervento dei soccorritori nell'area dell'incendio non era presente nessuno. Sul posto per svolgere accertamenti i carabinieri della Stazione Roma San Pietro.