Acilia, incendio al Parco della Madonnetta: nessuna pista esclusa

1 / 4

continua →

Incendio ieri al Parco della Madonetta. Una parte del centro sportivo ormai quasi del tutto abbandanato è andato a fuoco martedì, mentre il 4 gennaio ci sono state altre fiamme. "Non sappiamo se sia un atto intimidatorio o vandalismo, ma siamo consci che la situazione così non è più sostenibile" spiegano dal comitato Parco della Madonetta che si è fatto promotore di una proposta di delibera popolare con 12 mila firme con il sostegno del Movimento 5 Stelle. "Ad oggi i cittadini che chiedono risposte non hanno ancora avuto una risposta ufficiale. L'unica cosa certa è l'accanimento da parte degli uffici del Comune di Roma nei confronti del parco senza una possibilità di dialogo".



Poi l'appello alla sindaca Virginia Raggi: "Un appello affinchè ci ascolti, il comitato vuole un confronto. Ha da tempo delle soluzioni per mantenere il verde e le infrastrutture all'interno".



Sabato 7 gennaio alle ore 16, mentre ad Ostia ci si incontrerà per dire "no" al prolungamentro del commissariamento del X Municipio, la cittadinanza si riunirà fuori ai cancelli del Parco della Madonetta "per fermare - si legge in una nota - questa follia e per gridare di salvare l'unico punto verde che ha rispettato le regole del bando ed è stato realizzato con 11 milioni di euro. Con questo appello preghiamo i cittadini del territorio ad intervenire".

CLICCA CONTINUA PER VEDERE LE FOTO DELL'INCENDIO