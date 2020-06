Incendio a Valle Aurelia: fiamme nel parco del Pineto

Domenica di fuoco al parco del Pineto dove è divampato un vasto incendio. La richiesta d’intervento ai vigili del fuoco intorno alle 18:00 fra via Damiano Chiesa e via Pantaleone Rapino, lato Balduina-Valle Aurelia. Vasto il rogo sviluppatosi in un’area impervia della riserva naturale.

Difficile le operazioni di spegnimento che hanno richiesto l’intervento, oltre che della squadra Prati 9A, anche dell’elicottero e del personale DOS. Sul posto in ausilio ai pompieri gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.