Tufello: incendio alla palestra popolare. Il Municipio: "Attiveremo raccolta fondi"

Ieri notte intorno alle 23:40 circa un incendio è divampato nei locali esterni della Palestra Popolare Valerio Verbano in via delle Isole Cursolane al Tufello. L'incendio è stato spento dai Vigili del Fuoco intorno alla mezzanotte. I danni hanno riguardato esclusivamente la parte esterna e l'area tecnica costituita dal boiler per l'acqua calda e il relativo impianto idraulico.

Secondo i primi riscontri delle forze dell'ordine, non è esclusa la pista dolosa. Le fiamme, infatti, sarebbero state innescate in più punti. La Palestra Popolare Valerio Verbano, che quest'anno compie dieci anni, è un luogo di sport e cultura attraversata ogni giorno da centinaia di persone, molte delle quali bambine e bambini.

"Siamo convinti che questo attacco non sia solo a noi in quanto palestra, ma sia diretto all'intero laboratorio politico che oggi il III Municipio rappresenta: un territorio libero dalle sedi fasciste grazie ad una presenza importante di realtà sociali e di persone in movimento che giorno dopo giorno costruiscono nuove pratiche per liberare il nostro territorio dalla solitudine sociale, dalla prepotenza razzista e dalla crisi economica e culturale. - dicono i rappresentanti della Palestra Popolare Valerio Verbano - Questo non è un attacco ad un luogo ma ad una comunità di cui questo luogo è un simbolo".

"Hanno provato a farci male, di notte e in maniera vigliacca, ma non ci sono riusciti: in queste ore siamo a lavoro per riaprire subito per riprendere le attività e chiediamo a tutti e tutte di sostenere questo sforzo. La risposta più importante è questa. La nostra è una storia resistente e partigiana. Saremo fedeli alla nostra storia. Oggi e forse domani le lezioni sono sospese per il ripristino della struttura, ma riprenderemo meglio di prima", dicono.

Immediati i commenti dei politici. Secondo Christian Raimo, assessore alla cultura del III Municipio, si tratta di "un attentato di chiara matrice fascista". "I danni ci sono, il boiler da 5mila euro per le docce è andato. Attiveremo presto un crowdfunding. - spiega - Chi vuole e può dimostrare solidarietà può contribuire o anche andare a manifestare la propria vicinanza alla sede della palestra. La palestra Valerio Verbano è il cuore di questo municipio. E il cuore, quando viene colpito, va difeso con grande cura e determinazione".

Duro il commento di Gianluca Peciola, del Movimento Civico per Roma: "Questa notte è stato appiccato un incendio presso i locali esterni della Palestra Popolare Valerio Verbano al Tufello. Un attentato incendiario, vigliacco, come solo gli squadristi sanno fare. Quando vengono aggrediti presidi sociali e culturali tutti devono reagire, con determinazione. Indietro non si torna".



La palestra Valerio Verbano in un territorio come il Tufello rappresenta un punto di aggregazione per molti ragazzi di quel quartiere. Condanniamo fermamente come alleanza popolare ecologista il grave gesto intimidatorio e crediamo che vada rilanciato una legge per lo sport popolare che permetta a tutti di poter praticare sport e si costruire luoghi di aggregazione in quei quartieri dove essi non ci sono