Ottavia, incendio in un punto raccolta dei rifiuti: il fumo invade il centro Gulliver

Fiamme all'esterno e il fumo che in alcuni punti ha invaso il centro. Tanta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza in via Luisa Spagnoli, dove si trova un punto per la raccolta differenziata del centro Gulliver. Qui, poco dopo le 18.30, un passante ha segnalato le fiamme; immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio che nel frattempo aveva sprigionato del fumo che, data la vicinanza del centro, aveva invaso il centro stesso.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di Stato. Nessuno è rimasto intossicato e la struttura si è svuotata senza particolari scene di panico.