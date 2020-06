Incendio a Muratella, brucia centro direzionale Alitalia abbandonato

Incendio nella mattinata del 12 giugno alle spalle della stazione Ostiense, nella zona della Muratella. Dalle ore 9:30 circa, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Di Roma sono intervenuti in via Kiiciro Toyoda per un incendio divampato all'interno del Centro Direzionale Alitalia in stato di abbandono.



Ad avvisare i Vigili del Fuoco sono stati alcuni passanti. Al momento non si segnalano feriti o intossicati. Sul posto anvhe le forze dell'ordine. Si indaga per determinare le cause del rogo.

