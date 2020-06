Incendio ad Ostia, fiamme in un appartamento: 60 persone evacuate e due intossicati

Paura nella notte tra il 22 ed il 23 giugno ad Ostia quando un incendio ha invaso un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Marino Fasan. Sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco.

Le fiamme, scoppiate probabilmente a cause di un corto circuito in cucina, si sono sviluppate in pochi minuti. Mentre i militari dell'Arma hanno temporaneamente evacuato 60 persone, i vigili del fuoco hanno spento il rogo portando fuori dell'appartamento una coppia di 46 anni.

I due, rimasti intossicati, sono stati portati all'ospedale Grassi di Ostia. Non sarebbero in gravi condizioni ma resteranno monitorati per le prossime 48 ore. L'appartamento epicentro dell'incendio è rimasto inagibile, le altre 60 persone evacuate invece intorno alle 4 del mattino circa sono potute rientrare nelle loro case.