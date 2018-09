Ostia Nuova: incendio in un appartamento, tre persone intossicate

Incendio nel pomeriggio di venerdì 14 settembre ad Ostia. A bruciare un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Giovanni Ingrao. Le fiamme, scoppiate per cause ancora da appurare, sono iniziate intorno alle 16:15.

Sul posto la Polizia, i Vigili del Fuoco di via Celli con due squadre e i Carabinieri. Tre le persone intossicate e portate all'ospedale Grassi di Ostia. I residenti sono scesi in strada impauriti. Secondo i primi riscontri a causare le fiamme sarebbe stata una candela lasciata accesa in un'abitazione.