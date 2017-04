Ostia: incendio in un appartamento, intossicati tre bambini

Incendio oggi 27 aprile ad Ostia. Intorno alle 18 circa le fiamme sono scoppiate in un appartamento al primo piano, in una palazzina di via dell'Appagliatore 94. Sul posto, allertati, i Vigili del Fuoco di Ostia con quattro squadre e gli agenti di Polizia del Commissariato del Lido.

La proprietaria dello stabile, per spegnere il rogo partito dalla cucina, si è ustionata lievemente le mani. L'incendio, però, ha generato un denso fumo nero che ha invaso le scale salendo fino al quarto piano dove tre bambini di 14, 11 e 2 anni sono rimasti lievemente intossicati.

I tre, soccorsi dal personale medico del 118, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Grassi di Ostia. Non sono in gravi condizioni.