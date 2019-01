Civitavecchia: incendio in ospedale, infermieri e vigili del fuoco domano le fiamme

Incendio nella serata del 26 gennaio all'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Il rogo, scoppiato poco prima delle 21, si è sviluppato in un stanza del reparto psichiatrico. Le fiamme sono state parzialmente domate dagli Infermieri in servizio con estintori.

Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che, intervenuti, hanno ultimato l'estinzione delle fiamme, impedito alle stesse di propagarsi al resto della struttura e messo in sicurezza l'intera area. Non essendo state coinvolte strutture e impianti, si è interdetto per motivi igienico sanitari, l'utilizzo della sola stanza. Secondo i primi riscontri le fiamme sareppero state appiccate da un degente utilizzando una coperta e materiali lettericci. Nessun ferito.