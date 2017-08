Paura a Bracciano: fiamme minacciano oratorio e campi sportivi, evacuati 30 bambini

Non ci hanno pensato su due volte ed hanno evacuato 30 bambini minacciati dal vasto incendio che stava raggiungendo l'oratorio. Eroi di giornata un agente del Reparto Volanti della Polizia in servizio a Roma ed un volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di stanza a Bracciano. Proprio nel Comune lacustre della provincia della Capitale sono infatti stati vissuti dei momenti di grande apprensione con un incendio di sterpaglie che ha lambito pericolosamente anche un campo sportivo comunale ed un centro sportivo privato (l'Athena Sporting Club).

Incendio a Bracciano

I fatti hanno cominciato a prendere corpo poco dopo le 15:00 di ieri 8 agosto a Bracciano, quando l'agente residente nello stesso Comune, ha notato una vasta colonna di fumo bianca sulla via Braccianese. Allertati i soccorritori il poliziotto si è subito attivato, in apprensione per il forte vento che spingeva velocemente il fuoco verso il campo sportivo privato e verso il vicino oratorio di via Cupetta delle Cartiere, incrocio via Asuini Guardati. Sul posto in attesa dei soccorritori è quindi arrivato anche un volontario dei vigili del fuoco (Distaccamento Volontario 34A di Bracciano) che senza pensarci un attimo si è attivato con l'agente per cercare di evitare il peggio.

Evacuati 30 bambini dall'oratorio

Avverito il pericolo per decine di bambini presenti nell'oratorio i due "eroi" non hanno esitato a farli allontanare dalla struttura, evacuando in via precauzionale 30 bambini presenti all'interno della struttura religiosa. Messi in salvo i piccoli, poliziotto e pompiere, hanno quindi individuato una strada bianca accessibile dal parcheggio pubblico del campo sportivo Massimo Vergari.

Arrivo dei soccorritori

Poi l'arrivo dei volontari della protezione civile, vigili del fuoco e soldati dell'Esercito Italiano con l'ausilio di una autobotte. I soccorritori hanno quindi concentrato le loro attenzioni sulle fiamme che stavano minacciando da vicino anche l'Athena Sporting Club. Spento il focolaio si è poi proceduto alla bonifica dell'area interessata dall'incendio. Nessuno è rimasto ferito, danneggiate invece le reti di protezione del centro sportivo privato.

Athena Sporting Club

A voler ringraziare i soccorritori lo stesso centro sportivo privato minacciato dall'incendio: "Volevo fare un ringraziamento particolare a tutti coloro che oggi (ieri ndr) sono intervenuti per spegnere l'aggressivo incendio che si è propagato dalla cunetta sulla strada al retro della nostra struttura e nel campo sportivo - si legge sulla pagina facebook dell'Athena Sporting Club -. In particolare: la protezione civile, i militari dell'Esercito Italiano ed i Vigili del Fuoco. Senza di voi non so davvero cosa sarebbe potuto accadere perché in pochi minuti le fiamme erano alte e sono arrivate fino al muro dell'oratorio. Grazie anche ad un amico Giorgio che ci ha avvertito per primo. Per fortuna tutto bene, non ci sono stati danni importanti ma la paura è stata tanta".