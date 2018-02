Incendio in una onlus: fiamme da una stufa a gas, due feriti. Uno è grave

Due ustionati, fra i quali uno in gravi condizioni. E' la conseguenza di un incendio divampato questa mattina in una villetta dove si trova una onlus che ospita persone bisognose a Velletri. L'allerta ai soccorritori intorno alle 10:00 di oggi 27 febbraio in una struttura a due piani che si trova al civico 6 di via del Boschetto.

Incendio alla onlus di Velletri

L'incendio ha preso forza rapidamente da una delle stanze della struttura che ospita ex detenuti, alcuni dei quali al regime degli arresti domiciliari e persone bisognose (19 in totale fra ospiti e responsabili della onlus). Ad avere la peggio due uomini, entrambi italiani di 45 e 50 anni, rimasti ustionati e trasportati d'urgenza in ospedale.

Intossicati in via del Boschetto

A destare preoccupazione uno dei due feriti, che si trovava nella struttura dei Castelli Romani agli arresti domiciliari, trasportato d'urgenza al reparto grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio.

Incendio da una stufa a gas

Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della Compagnia di Velletri. Secondo i primi accertamenti l'incendio sarebbe scaturito da una stufa a gas troppo vicina ad alcuni abiti. Il rogo si è poi esteso a tutta la struttura, con la stessa dichiarata, a scopo precazionale, inagibile.