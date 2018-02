Incendio al primo piano, intossicato il proprietario e appartamento inagibile

Notte di fuoco a Roma e provincia. Dopo le fiamme in un appartamento di Torrevecchia, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via tre novembre ad Olevano Romano, Comune dell'alta Valle dell'Aniene. Intorno alle 22, all'altezza del civico 28, è andato a fuoco un appartamento al primo piano di una palazzina.

Incendio ad Olevano Romano

Difficili le operazioni di spegnimento dell'incendio con apprensione da parte degli abitanti del centro storico del paese. Divampate in una abitazione di difficile accesso ai mezzi pesanti, per spegnere l'incendio i pompieri, con l'ausilio dei carabinieri della stazione di Olevano Romano, sono dovuti intervenire con gli estintori, non potendo utilizzare il mezzo della squadra dei vigili del fuoco.

Dispersione di gas da una bombola dell'appartamento

Sul posto due squadre dei pompieri. Il personale, prontamente intervenuto, ha spento le fiamme all'interno dell'appartamento. Al termine dell'intervento l'abitazione è stata interdetta. Il proprietario, leggermente intossicato, è stato affidato alle cure mediche del 118. Secondo gli accertamenti dei militari del'Arma l'incendio è scaturito da una dispersione di gas di una bombola che si trovata nell'abitazione.