Brucia Roma sud: incendi e strade chiuse a Cecchignola e La Pisana

Pomeriggio di incendi a Roma sud. Sono due i roghi di sterpaglie divampate intorno alle 17:00 di mercoledì 24 luglio alla Cecchignole ed a La Pisana.

In particolare in via della Cecchignola pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale hanno chiuso temporaneamente la strada da largo Kobler a via di Tor Pagnotta in entrambe le direzioni di marcia.

Stesso copone in via della Pisana, dove gli agenti dell'XI Gruppo Marconi hanno chiuso la strada all’altezza della Regione Lazio per poi riaprirla una volta terminato l'intervento (intorno alle 18:00).

✅[AGG] Roma Via della Pisana Altezza Regione Lazio RIAPERTURA traffico REGOLARE#luceverde https://t.co/SWoVm11r6m — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) July 24, 2019