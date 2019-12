Incendio in una officina: le fiamme distruggono la struttura e 5 veicoli

Incendio in zona Ardeatina, nella periferia di Roma, dove alle 2 circa del 10 dicembre una officina in via delle Cornacchiole 26 è stata bruciata dalle fiamme. Sul posto squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti e il carro autoprotettore, e i carabinieri della stazione Quatro Miglio.

Nella struttura, che esegue anche revisioni, le fiamme hanno distrutto tre auto, un furgone e un carroattrezzi. Non solo. Il rogo ha anche danneggiato gravemente il retro del capannone di circa 300 metri quadri. L'incendio è stato domato alle 3:10 circa. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.