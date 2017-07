Incendio al Nuovo Salario: a fuoco area verde, paura tra i residenti

Incendio di vaste dimensioni nel terzo municipio. A bruciare un'area verde che si estende da via Comano, verso piazza Vinci e lungo via Pian di Sco. Le fiamme sono divampate poco dopo le 18. In pochi minuti si sono propagate lungo le sterpaglie della zona. Il fumo ha invaso la zona, blindando i residenti in casa.

Chiuse molte strade nella zona. Il rogo infatti lambisce la sede stradale. Sul posto i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile. Al lavoro, dalle 19, anche un elicottero.