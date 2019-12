Paura sulla Nomentana: in fiamme appartamento, evacuato per precauzione il palazzo

Caos sulla Nomentana domenica pomeriggio. Un incendio si è sviluppato in uno stabile di via Pompeo Ugonio, al civico 1. L'intervento dei vigili del fuoco alle 16.50, con le squadre schierate sulla Nomentana per spegnere l'incendio. Due le squadre intervenute, con l'ausilio di un'autoscala e un'autobotte. A bruciare un appartamento al secondo piano.

I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio sviluppatosi nel salone evitando il propagarsi delle fiamme in altre stanze dell'appartamento. Al momento l'appartamento è stato dichiarato inagibile per il fumo e il calore sprigionato dell'incendio. A scopo precauzionale l'edificio è stato evacuato fino al termine dell'intervento. Durante l'operazione di spegnimento è stato tratto in salvo un gatto che si trovava nell'appartamento.