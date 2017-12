Incendio in appartamento: famiglia salvata dalle fiamme, due intossicati

Paura ad Nettuno per un incendio divampato in un appartamento. E' accaduto intorno alle 9:00 di questa mattina, quando una squadra di vigili del fuoco è intervenuta nel Comune del litorale laziale, in via Napoli, per l'incendio di una cucina di un appartamento posto al quinto piano di una palazzo di sette piani.

Evacuata famiglia

Il personale dei pompieri, prontamente intervenuto ha evitato il propagarsi delle fiamme verso altre stanze. Il nucleo familiare composto da nove persone era uscito dall'appartamento al momento dell'incendio.

Due intossicati

I due coniugi sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del 118 per una leggera intossicazione da fumo. L'appartamento è stato dichiarato inagibile. Sul posto l'Autorità competente per gli accertamenti del caso.