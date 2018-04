Prati: incendio all'interno del museo dell'Esercito

Incendio a Prati dove intorno alle 13:00 di oggi 4 aprile i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma sono interventi su lungotevere della Vittoria 31. A prendere fuoco per cause ancora in via di accertamento l'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio dell'Esercito Italiano. Le fiamme sono divampate da un locale usato come ripostiglio. L'incendio è stato domato intorno alle 15:00 dalle due squadre dei pompieri intervenute sul posto. A quanto si apprende nessuno è rimasto ferito.