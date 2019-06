Incendiato il motorino del presidente dell'VIII municipio Ciaccheri: "Gesto doloso, non ci fermeranno"

“Questa notte, nei pressi della mia abitazione a Garbatella, il mio motorino è stato dato alle fiamme”. Lo denuncia il presidente del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri. “L’avevo lasciato nel luogo in cui lo parcheggio abitualmente e questa mattina l’ho trovato completamente carbonizzato”, ha spiegato a Romatoday. “È il mio unico mezzo di trasporto, quello con cui mi muovo abitualmente”. Il minisindaco ha già sporto denuncia. “La polizia ha effettuato tutti i rilievi del caso e seguiranno delle indagini”.

Per Ciaccheri “si tratta di un gesto di natura dolosa. Credo di poterlo dire con una certa tranquillità”. E se è troppo presto per individuare l’esatto movente, come conferma il presidente il gesto non è stato anticipato da alcuna minaccia né seguito da rivendicazioni, “è possibile ricollegarlo all’attività pubblica che io e tutta la mia squadra svolgiamo sul territorio e a ciò che il municipio VIII rappresenta oggi in città. Non sarà certo questo ad intimidirmi, né a fermare le battaglie per il territorio, per la città e per la dignità delle persone nel municipio che governo. Non ci fermiamo, andiamo avanti, c'è tanto lavoro da fare”.

Un messaggio di solidarietà è arrivato dalla sindaca Virginia Raggi: "Vicinanza e solidarietà ad Amedeo Ciaccheri, presidente VIII Municipio. Questa notte incendiato suo scooter. Istituzioni sempre unite. #NonAbbassiamoLoSguardo". Aggiunge l'assessore all'Urbanistica, Luca Montuori: "Chi usa l'intimidazione come strumento della dialettica politica va sempre condannato. Esprimo la mia solidarietà al presidente Ciaccheri, al suo fianco in ogni lotta alla prevaricazione e l'illegalità".

Commenta così la presidente del I municipio, Sabrina Alfonsi: "Conoscendo Amedeo raddoppierà gli sforzi e il suo impegno per il Municipio e per Roma. Il Municipio Roma I centro è al suo fianco".

Solidarietà dal segretario romano del Pd, Andrea Casu: "Stanotte il Presidente Amedeo Ciaccheri è stato vittima di un vile atto di intimidazione che richiama le pagine più nere della storia della nostra città: le Istituzioni intervengano subito per chiarire ogni aspetto di questa orribile vicenda. Caro Amedeo, siamo tutti con te".