Notte di fuoco al Trullo: in fiamme due auto e sette motorini

Notte di fuoco quella appena trascorsa in via del Trullo. E' pesante il bilancio di due diversi incendi che hanno interessati motorini e vetture parcheggiate ai civici 134 e 176. Nel primo caso a bruciare due auto. Le fiamme, da quanto si apprende, sarebbero partite in questo da una Fiat Punto per poi propagarsi ad un cassonetto e danneggiare una Smart, per fortuna solo danneggiata. Più seri invece i danni per l'utilitaria.

Più pesante invece i danni al civico 176. Qui sette due ruote, tra scooter e moto, sono andate in fiamme. Completamente distrutti i mezzi.

Valerio Garipoli Capogruppo Fratelli d’Italia e Vice Presidente Affari Generali Municipio XI: Tali episodi seguono quelli di raccoglitori rifiuti andate a fuoco nei quartieri Portuense e Marconi. Fenomeno non più accettabile. Ora basta. Immediata una nota al Presidente del Municipio XI per un consiglio straordinario sulla sicurezza e richiesta di un sistema di video sorveglianza ed un esposto al Gruppo XI Marconi Polizia Locale".

Daniele Catalano, consigliere del Municipio XI: "I cittadini sono spaventati da questo continuo susseguirsi di fenomeni come questo avvenuti peraltro già a Viale Ventimiglia a pochi passi da questo ultimo episodio. Tutto ciò si somma ovviamente con i fenomeni criminogeni che stanno da tempo interessando tutto il Municipio, dai furti negli appartamenti, agli scippi, ai borseggi, una situazione sempre più critica ed esplosiva. In tutto questo quadro l’elemento di certezza è l’assenza del Movimento 5 stelle e del suo Presidente, i quali in più di una occasione hanno rifiutato l’idea di istituire una commissione sicurezza e che tengono celata l’attività svolta dal fantomatico tavolo per la sicurezza. Ci chiediamo quanto ancora dovranno sopportare i cittadini del nostro territorio prima di vedere un’azione decisa e determinata da parte di questa inefficace amministrazione".