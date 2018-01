Incendio a Talenti: dati alle fiamme 14 motorini, danni ad un palazzo

Incendio nella notte a Talenti. A bruciare 14 motorini. E' successo intorno alle 3 della notte tra il 18 e il 19 gennaio, in via Luciano Zuccoli. Undici i motorini distrutti, tre quelli danneggiati dalle fiamme che sono arrivate fino al terzo piano dell'edificio sovrastante. Alcuni residenti, per la paura, sono scesi dai palazzi per la paura.

Danni accertati tende da sole completamente bruciate e parte della facciata annerita dal fumo. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio. Ad indagare sulla vicenda la Polizia con il Commissariato di Fidene. Al momento nessuna pista è esclusa, neanche quella dolosa.

"Ci domandiamo, ma la sicurezza in questo Municipio dove è finita? La nostra richiesta per l’installazione delle telecamere perchè non viene presa in considerazione?", commenta Manuel Bartolomeo-ex consigliere di centrodestra e ora presidente del CDQ Talenti.