Incendio a Morlupo: vasto fronte di fuoco in vallata, fiamme vicino le case

Ancora una giornata di fuoco e apprensione a Morlupo dove nel pomeriggio del 15 agosto è divampato un vasto incendio che ha lambito le case. Come lo scorso 5 di agosto, quando il rogo interessò anche la vicina Capena richiedendo l'evacuazione di 150 persone, gli abitanti del Comune della provincia a nord di Roma si sono visti volare sopra le loro teste i mezzi aerei antincendio impegnati a domare le fiamme. Il rogo è divampato in via delle Grotte, in una vallata. Favorite dal vento le fiamme hanno preso forza rapidamente creando apprensione per gli abitanti che vivono vicino l’area interessata dal focolaio con le fiamme a lambire pericolosamente la case.

Elicotteri e canadair sui tetti di Morlupo

Difficili le operazioni di spegnimento dell’incendio, sul posto per avere ragione dell’inferno di fuoco sei squadre dei vigili del fuoco ed i volontari delle associazioni di protezione civile. Necessario l’intervento dei mezzi aerei con l’intervento di elicotteri e Canadair.

Incendio ad Artena

Sempre nella giornata di oggi un vasto incendio è scoppiato nel Comune di Artena, zona contrada Casal di mondo, richiedendo anche in questo caso l’intervento dell’elicottero Drago dei pompieri.

Incendi Ferragosto 2017

Un’altra giornata intensa per i soccorritori impegnati a spegnere gli incendi che da prima dell’inizio dell’estate stanno martoriando la Capitale e la sua provincia. Sono infatti oltre cento gli interventi effettuati dai vigili del fuoco dalle 8:00 alle 20:00 di oggi 15 agosto. Di questi l’80 per cento hanno riguardato sterpaglie e macchia mediterranea. Focolai che non hanno risparmiato Roma, con i pompieri al lavoro ancora a Castel Fusano, a Villa di Plinio. Non diverso il copione in provincia, con interventi massicci a Campagnano di Roma (sulla via Cassia) ed a Subiaco, località Lacona.