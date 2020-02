Monteverde, incendio in un appartamento: morta una donna di 80 anni

Prima una piccola esplosione, poi le fiamme. In mezzo lo spavento che ha provocato il malore fatale ad una donna di 80 anni. Tragedia nella mattinata di oggi, sabato 8 febbraio, a Monteverde. Poco dopo le 9.50 in via Giovanni Stanchi 2 si è sviluppato un incendio al quinto piano di un palazzo che affaccia anche su via Galluzzi. A perdere la vita una donna che abitava, insieme al marito, nell'appartamento.

Secondo quanto accertato dalla Polizia di Stato ci sarebbe stata una piccola esplosione di una stufetta elettrica in camera da letto, dalla quale sarebbero scaturite le fiamme. Nel palazzo si è creato il panico, con una ventina di persone corse in strada. La donna, residente nell'appartamento interessato dal rogo, è stata colta da malore. Vani i tentativi di rianimarla sul posto.

In via Stanchi oltre alla polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e il personale del 118. L'appartamento è stato dichiarato agibile.