Incendio a Monteverde, piromani in azione: quattro auto distrutte dalle fiamme

Notte di fuoco a Monteverde. Nella notte un incendio è scoppiato in via Raffaele Paolucci. L'allarme alle 3.40, con i vigili del fuoco giunti sul posto su segnalazione dei residenti. A bruciare quattro auto parcheggiate, completamente avvolte dalle fiamme. Pesanti i danni: due Smart risultano praticamente carbonizzate distrutte; una Yaris e una 500 Abarth hanno riportati ingenti danni.

Sul posto, oltre ai pompieri, gli agenti del commissariato Monteverde che si occupano delle indagini. La pista dolosa, come sempre in questi casi, è quella più accreditata, anche se non si esclude la possibilità di un corto circuito partito da una delle auto parcheggiate e quindi coinvolte nell'incendio.