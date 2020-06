Incendio a Monteverde: appartamento distrutto dalle fiamme

Incendio a Monteverde dove un appartamento è stato distrutto dalle fiamme. Il rogo è divampato per cause in via di accertamento in via Basilio Bricci.

L'allerta ai soccorritori è scattata intorno alle 20:30 di mercoledì 3 giugno da un appartamento al sesto ed ultimo piano di una palazzina che fa angolo con via Andrea Busiri Vici. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti di polizia ed i vigili del fuoco. Domato l'incendio, nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Da accertare le cause, al momento dello scoppio dell'incendio nell'appartamento, dichiarato inagibile, non era presente nessuno.