Incendio a Monteverde, fiamme in un appartamento: 15 persone evacuate

Paura a Monteverde dove nel tardo pomeriggio del 21 giugno, un incendio si è sviluppato in un appartamento al terzo piano in viale dei Quattro Venti. Le fiamme, scoppiate per cause da appurare, hanno invaso l'abitazione resa poi inagibile così come inagibile è stata dichiarata anche la cucina dell'appartamento al piano superiore.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio, e gli agenti di polizia del Reparto Volanti che, per precauzione, hanno evacuato 15 persone temporaneamente. Il proprietario dell'appartamento dove è scoppiato il rogo è rimasto lievemente intossicato ed è stato medicato sul posto.