Vasto incendio a Monte Compatri, fiamme lambiscono la via Tuscolana

Un vasto incendio si è sviluppato a partire dal primo pomeriggio nel comune di Monte Compatri. Le fiamme sono scaturite intorno alle 14 dalla 'zona Tuscolo' e dalla parte di via San Silvestro, e hanno interessato le frazioni di Pratarena, quella di Molara e il Monte Salomone.

Alta la colonna di fumo nero visibile anche dal centro del comune. Il rogo ha lambito anche un tratto di via Tuscolana e di via dei Castelli Romani. Per precauzione sono stati evacuati anche gli animali della fattoria didattica La collina degli asinelli.

Sul posto la polizia locale di Montecompatri e Rocca Priora, la protezione civile di Frascati e Monte Compatri e i vigili del fuoco di Frascati. Per domare le fiamme, in campo anche tre elicotteri della regione Lazio. Sul posto anche il sindaco di Monte Compatri, Fabio D'Acuti.