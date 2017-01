Incendio al Monte Ciocci: "Baracche in aumento nel pieno degrado"

1 / 2

Fumo e fiamme al Monte Ciocci dove un vasto incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri. L'allerta ai soccorritori intorno alle 17:30 nell'area posta tra via Anastasio II e via Pietro de Cristoforo. Sul posto per spegnere l'incendio i vigili del fuoco, al lavoro diverse ore per avere ragione delle fiamme alimentate dagli sterpi presenti nell'area andata a fuoco. Ancora da accertare le cause scatenanti, sul caso indagano i carabinieri della Stazione Roma San Pietro intervenuti nella zona di Valle Aurelia assieme ai pompieri del Comando provinciale di Roma.

QUARTO INCENDIO NELL'AREA - L'incendio ha riacceso i fari sulla presenza di alcuni insediamenti abusivi presenti nell'area del parco. Un argomento conosciuto bene dal Comitato Monte Ciocci che ha postato sulla propria fan page un video del rogo accompagnato da un sarcastico commento "Il primo del 2017 e siamo in pieno inverno". Pochi giorni prima, il 12 gennaio, sulla stessa pagina il Comitato denunciava: "Baracche in aumento nel pieno degrado e con situazione igenico sanitaria terribile. Questa è la situazione ad oggi all'interno del Parco di Monte Ciocci. Dopo tre incendi con dispiego di tutte le forze pubbliche questo è inaccettabile".

RESIDENTI ARRABBIATI - Un'area dove da sempre sussistono insediamenti abusivi e baraccopoli: "Non vogliamo un finto ennesimo sgombero ma, dissuadere con forza e una volta per tutte, chi occupa spazi abusivamente come sarebbe per noi cittadini che paghiamo salatissime tasse. Gli abitanti dei palazzi di Via Pietro de Cristoforo e Via Anastasio II si affacciano qui come da foto e sono molto arrabbiati - scrive ancora il Comitato Monte Ciocci -. Ratti ovunque intorno che entrano persino nelle abitazioni".

ESPOSTO ALLA PROCURA - "Anche se sappiamo che c'è la speranza per le Amministrazioni che nel sorgere del nuovo centro commerciale si dovrebbe sanare l'immonda situazione del provvisorio ingresso del parco, siamo certi che in quest'area non può essere previsto nessun intervento. Chiediamo infine - conclude il Comitato - che fine ha fatto il nostro esposto alla Procura della Repubblica e ai Municipi 1 XIII e XIV . Abbiamo qui sotto pubblicato l'unica risposta ricevuta dalla Polizia locale del XIV e che non ci ha soddisfatto per nulla".

