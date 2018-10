La Barbuta: incendio nella baraccopoli, in fiamme un modulo abitativo

Incendio nella notte alla baraccopoli de La Barbuta dove è andato in fiamme un modulo abitativo. L'allerta intorno alle 23:10 di martedì 2 ottobre. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale in presidio fisso h24 nell'area del campo posto ai confini fra il VII Municipio Tuscolano e Ciampino, i vigili del fuoco e la Polizia di Stato.

Incendio modulo abitativo a La Barbuta

In via Giovanni Ciampini sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma con una partenza ed una autobotte. I pompieri hanno quindi domato il rogo poco prima dell'1:00. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Da accertare se l'origine dell'incendio sia di natura dolosa o accidentale. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine.