Paura al Ministero del Lavoro: fiamme nel sottotetto, evacuate 20 persone

Paura al Ministero del Lavoro dove nel pomeriggio di venerdì è divampato un incendio da tetto e sottotetto. La chiamata ai soccorritori intorno alle 17:10 da via Flavia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e gli agenti della Municipale. A chiamare i soccorsi il custode dell'edificio.

A scopo precauzionale sono state evacuate circa 20 persone che al momento dello scoppio dell'incendio si trovavano nell'area del Dicastero che si trova al Rione Ludovici, a due passi da via Vittorio Veneto.

Intervenuti sul posto i pompieri, con quattro squadre, e l'ausilio del carroautoprotettori, del Nucleo CRRC e di due autoscale (AS6 e AS12), hanno cominciato le operazioni di spegnimento dell'incendio.

In via Flavia anche la polizia con gli agenti dei commissarati Porta Pia, Salario e Castro Pretorio e tre pattuglie del Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno interdetto temporaneamente il traffico su via Salandra e via Aureliana.

A parte la paura nessuno è rimasto ferito né intossicato.

