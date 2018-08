Palmiro Togliatti: incendio nell'isola ecologica, mezzo Ama distrutto dalle fiamme

Incendio nella notte di domenica 12 agosto all'isola ecologia Ama di viale Palmiro Togliatti. A bruciare, come si vede in un video, un mezzo dell'azienda di Roma. Determinante l'intervento di un addetto che, viste le fiamme, ha allertato il Numero Unico per le Emergenze e, in attesa dei Vigili del Fuoco, utilizzato un estintore.

Ancora da determinare le cause dell'incendio. Al momento nessuna ipotesi è esclusa. I lavoratori Lila, Laboratorio Idee Lavoratori Ama, sostengono "la necessità di togliere i cassonetti su strada aperti e incustoditi h24", in più continuano a chiedere "degli estintori almeno presso le autorimesse o all'interno dei mezzi pesanti".

Secondo gli operatori Lila questi incendi "sono sempre più frequenti" sia a causa "dei piromani in forte aumento che per la presenza di componenti infiammabili nei rifiuti".