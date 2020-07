Incendio al Fleming, in fiamme banchi del mercato rionale

Fiamme e fumo nel quartiere Fleming di Roma nord a causa di un incendio nel mercato rionale di piazza Luigi Diodati, quello nel terreno di RFI proprio a ridosso della stazione Vigna Clara.

Il rogo, scoppiato per cause da precisare, secondo le prime ricostruzioni sarebbe partito da un banco del mercato per poi coinvolgerne altri tre.

Sul posto i vigili del fuoco con due squadre e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Cassia, per gestire la viabilità di quel quadrante. Il fumo ha invaso parte della strada sia su via Monterosi che sul lato di via Tuscia. Al momento non risulterebbero feriti o intossicati. Ancora da quantificare l'entità dei danni.

Il futuro del mercato del Fleming

Un problema non da poco per i titolari dei banchi del mercato rionale di piazza Diodati che, con la riattivazione della linea Vigna Clara-Valle Aurelia, hanno davanti un destino incerto: la Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria dell'area, vorrebbe offrire agli utenti un adeguato sistema infrastrutturale a supporto della stessa e "ritiene indispensabile - così aveva scritto in una nota inviata al Municipio XV - adibire e utilizzare tutti gli spazi di sua proprietà per il miglioramento del servizio".

Dunque anche piazza Diodati, ma con gli operatori del mercato, già vessati dalla crisi da lockdown, che non vogliono saperne di lasciare quello spiazzo all'ingresso di Collina Fleming.