Incendio a Mentana, fiamme in un appartamento: morta un'anziana

Prima un boato, poi l'incendio. Violento. Un inferno di fuoco oggi 17 marzo a Mentana in via Giovanni Giolitti 10 con conseguenze drammitiche. A pardere la vita una signora di 70 anni, il cui corpo è stato trovato al secondo piano della palazzina. Un bambino di 7 mesi e una bambina di 10 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale per intossicazione in codice giallo.

L'INCENDIO - Tutto è iniziato poco dopo le 12:45 quando le fiamme hanno avvolto il secondo e il terzo piano di un palazzo. Immediato l'allarme fatto scattare dai residenti: "Abbiamo sentito un boato, poi l'esplosione".

LA MACCHINA DEI SOCCORSI - Sul posto sono accorse due squadre dei Vigili del Fuoco, tre autobotti e il Capo Reparto di Servizio. Con loro anche i Carabinieri della locale stazione di Mentana, sanitari del 118 e l'elisoccorso. Per permettere i soccorsi via Spontini e via Giolitti sono chiuse al traffico.

LE TESTIMONIANZE - Immediato il tam tam anche sui social. Sul gruppo facebook 'Sei di Mentana Se' i residenti raccontano le loro testimonianze: "Il palazzo è di fronte la rotatoria. Ero dentro Euro Spin e ho visto una mamma al balcone a fianco, lingue di fuoco altissime al suo lato sinistro, lanciare delle coperte e poi lanciare il suo piccolo. Sto tremando", scrive Antonella. "Lasciate lavarare i soccorsi", scrive invece Luca. "Una esplosione fortissima, credevo fosse una bomba", posta Laura. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione.