Incendio in un ristorante cinese, residenti scendono in strada per la paura

Paura nella notte a Marconi. Qui in un ristorante cinese è scoppiato un incendio richiedendo l'evacuazione a scopo precauzionale di una palazzina di sette piani. L'allerta ai soccorritori intorno all'1:40 da via dei Prati dei Papi 60. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia che hanno poi provveduto a spegnere le fiamme e soccorrere gli abitanti scesi in strada per la paura.

Incendio al ristorante cinese a Marconi

Il personale dei vigili del fuoco prontanente intervento ha quindi provveduto a spegnere l'incendio sviluppatosi all'interno di un locale del ristorante evitando così il propagarsi delle fiamme in altri locali dell'esercizio commerciale. Le fiamme hanno inoltre riguardato anche l'appartamento al primo piano posto al primo piano della palazzina di via dei Prati dei Papi, al momento disabitato.

In strada per la paura in via dei Prati dei Papi

Sul posto oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti delle volanti e del commissariato di polizia di Prati che hanno evacuato parzialmente lo stabile a scopo precauzionale. Scesi in strada i residenti, una volta spento l'incendio e messa in sicurezza l'area, gli stessi sono potuti rientrare nelle loro abitazioni.

Residente in ospedale

Dichiarato inagibile a scopo precauzionale l'appartamento posto sopra il ristorante cinese. Un residente è dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale San Camillo dove è stato visitato e dimesso. Da accertare le cause scatenanti dell'incendio, sul caso indagano gli agenti del commissariato Prati di polizia.