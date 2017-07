Incendio a Magliana, fiamme in via del Cappellaccio. Nube nera su Roma Sud

Violento incendio oggi 25 luglio in zona Magliana, in via del Cappellaccio con fumo nero alto che ha invaso l'Eur. A bruciare un vasto campo di sterpaglia con le fiamme che minacciano un rimessaggio di barche e un vicino sfasciacarrozze.

Incendio alla Magliana

Sul posto sei mezzi Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e la Polizia. A supportare i soccorsi anche un elicottero. L'allerta ai soccorritori è scattato intorno alle 13:00. Tante le testimonianze di residenti di zona che parlano di esplosioni. La cenere ha coperto parte della vicina pista ciclabile sfasciacarrozze mentre la nube nera ha invaso la zona di Roma Sud.



Traffico in tilt sul viadotto della Magliana

Inevitabili le ripercussioni alla viabilità del quadrante interessato dal vasto rogo, con traffico rallentato sul Viadotto della Magliana dall'altezza di viale del Pattinaggio, direzione Fiumicino con il fumo visibile anche a Roma Centro.

