Incendio in via della Magliana: vetture in fiamme nell'autoparco della polizia

Incendio alla Magliana dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme sviluppatesi in un deposito di vetture all'interno di un autoparco della Polizia di Stato al civico 361 di via della Magliana.

La chiamata ai soccorsi poco dopo le 9:00 di questa mattina. Sul posto è intervenuta la squadra Eur 11A dei vigili del fuoco con il supporto di una autobotte ed il carro autoprotettori. Al momento non risultano persone ferite né intossicate.

L'incendio ha coinvolto diverse atovetture d'epoca e ciclomotori, oltre a materiale di varia natura accatastato all'interno di baracche.

Sul posto la Polizia di Stato e gli agenti del Gruppo Marconi Polizia Locale di Roma Capitale.

+++Articolo in aggiornamento+++