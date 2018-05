Incendio a Tor Sapienza: brucia capannone di 400 metri quadrati

Un'alta colonna di fumo ben visibile, nonostante le ore notturne, da buona parte del quadrante nord est della Capitale. A determinarla un incendio divampato poco dopo le 21:30 di ieri 1 maggio in un capannone in zona Tor Sapenza - Tor Tre Teste. L'allerta ai soccorritori da via del Maggiolino, arrivati sul posto i vigili del fuoco con quattro squadre hanno poi spento il vasto rogo. A prendere fuoco un magazzino di stoccaggio di merce varia di circa 400 metri quadrati. Da accertare le cause scatenanti dell'incendio. Sul caso indagano gli agenti di polizia del commissariato Prenestino. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Da accertare le cause scatenanti del rogo.