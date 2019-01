Incendio a Magliana Vecchia: in fiamme magazzino di 700 metri quadri

Grosso incendio alla Magliana Vecchia. A prendere fuoco un magazzino di 700 metri quadrati usato come deposito di vestiario. L'allerta ai vigili del fuoco alle 23:00 di venerdì 11 gennaio da via Tavarnelle Val di Pesa, strada senza uscita che si trova su via del Fosso della Magliana. Alta la colonna di fumo, ben visibile nonostante le ore notturne da chilometri di distanza in quanto illuminata dall'incendio divampato nel magazzino.

Undici i mezzi del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio. Sul posto assieme ai pompieri i carabinieri della Stazione Torrino Nord. Lunghe le operazioni dei soccorritori, con i pompieri che hanno terminato di domare le fiamme alle 9:00 di sabato mattina.

Da accertare le cause scatenanti dell'incendio. Ingenti i danno subiti dalla struttura. In via Tavarnelle Val di Pesa anche il proprietario del magazzino, un uomo di 47 anni. Le fiamme hanno divorato tutto il matetiale contenuto nonché danneggiato parzialmente la costruzione. Spente le fiamme i pompieri sono rimasti sul posto per il lavoro di bonifica dell'area con i mezzi di movimento terra in dotazione. Nessuno è rimasto ferito né intossiccato.