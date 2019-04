Marconi: incendio lungotevere di Pietra Papa, individuato il piromane. E' stato denunciato

Le indagini della Polizia Locale di Roma Capitale hanno subito permesso di chiudere il cerchio in merito all'incendio avvenuto nel pomeriggio del 25 aprile, in Lungotevere di Pietra Papa. Questa mattina un intervento del PICS ( Pronto Intervento Centro Storico) ha permesso di individuare l'autore di un incendio.

L'indagine è partita dopo i fatti di ieri, quando le fiamme, che si sono sprigionate in un canneto, sono arrivate a costeggiare un centro sportivo. L'uomo, romeno di 41 anni, è stato riconosciuto anche da un testimone oculare ed è stato denunciato per incendio doloso e occupazione abusiva di area demaniale.

Gli agenti hanno proceduto al fermo per identificazione ed alla denuncia per occupazione abusiva di area demaniale nei confronti di altre 13 persone, individuate in un insediamento sorto a poca distanza e subito sgomberato. Ai presenti è stata offerta assistenza alloggiativa da parte della Sala Operativa Sociale, che è stata rifiutata da tutti.