Viale Libia: incendio in una lavanderia

Un incendio, la scorsa notte, ha danneggiato gravemente una lavanderia self service di via Scirè, in zona viale Libia. Il negozio, che appartiene a un cittadino romano, è stato dichiarato inagibile.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, i Carabinieri della Stazione Viale Libia che indagano sull'accaduto. Sul luogo non ci sarebbero tracce visibili di atto doloso. Nessuna conseguenza per gli appartamenti della palazzina.