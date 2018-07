Incendio ai Castelli Romani: distrutti un camper e due auto, un ferito

Incendio con feriti a Lanuvio dove i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma sono intervenuti con due squadre per un incendio nel bosco in via delle Selve, del territorio dei Castelli Romani. Nell'incendio sono rimasti coinvolti un camper e due autovetture.

Incendio in via delle Selve a Lanuvio

Il caravan era il rifugio di fortuna di una persona senza fissa dimora che riportava lievi ustioni e veniva affidata alle cure del 118.